Кузнецова: гостиницы для внебольничного проживания детей нужно тиражировать в регионы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что нужно распространять на регионы практику создания специализированных гостиниц для внебольничного проживания тяжелобольных детей.

"На наш взгляд, опыт создания социальных гостиниц для внебольничного проживания тяжелобольных детей нужно тиражировать в регионы, где это необходимо. Особенно где есть медицинские центры федерального значения", - привела слова омбудсмена ТАСС ее пресс-служба.

"И вместе с тем важно создать для родителей детей возможность получать информацию о деятельности благотворительных фондов, оказывающих такую помощь. Нужен сервис, и мы уже говорили об этом, который в режиме "одного окна" позволил бы получать информацию обо всех возможных способах оказания помощи при лечении конкретного ребенка как со стороны государства, так и со стороны благотворительных и некоммерческих организаций", - добавила Кузнецова.

В этой связи уполномоченный отметила актуальность проблемы проживания тяжелобольных детей, приехавших на лечение, для всех регионов. "Медицинские центры, как правило, располагаются в региональных центрах, а приезжают в них дети из других городов и отдаленных населенных пунктов. Им надо где-то жить, если сдвигаются сроки госпитализации, в перерывах между курсами лечения, если нет возможности вернуться домой или лечение оказывается в форме дневного стационара", - заявила она.

Кузнецова напомнила, что аппарат уполномоченного совместно с некоммерческими общественными организациями благодаря поддержке мэрии Москвы открыл социальную гостиницу для онкобольных детей в столице. "И теперь видим, что проект оказался востребован, "Добрый дом" помогает многим людям", - сказала она. "Остро проблема стоит и в Санкт-Петербурге, где благотворительные фонды арендуют квартиры для предоставления детям на период лечения, но это не всегда дает возможность создать комфортные условия для проживания", - добавила она.

Международный день детей, больных раком, отмечается 15 февраля. Накануне этой даты ТАСС посетил единственную в России специализированную гостиницу для онкобольных детей, которые приехали в Москву на лечение.