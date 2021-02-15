Минобрнауки не поддерживает введение в вузах должности проректора по цифровизации

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России не поддерживает инициативу по введению в вузах должности проректора по цифровизации, при этом университеты могут самостоятельно распределять должностные обязанности между сотрудниками. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее АНО "Институт прогрессивного образования" предложила ввести в школах, техникумах и вузах России с нового учебного года должность IT-директора (завуч/проректор по цифровизации), который отвечал бы за цифровизацию учебного процесса. Письмо с соответствующей инициативой было направлено главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову, главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову, главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву. Уточняется, что на IT-директора должен быть возложен широкий комплекс задач, связанных с цифровизацией образовательного процесса, они помогут выстроить цифровые процессы по управлению образовательной организацией.

"Отвечая на вопрос о должности проректора по цифровизации, хотелось бы отметить, что такая должность отсутствует в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, утвержденном Минздравсоцразвития России в 2011 году. В связи с этим поддержать указанную в запросе инициативу не представляется возможным", - сообщила пресс-служба.

В министерстве отметили, что согласно закону об образовании, вузы обладают автономией в осуществлении административной деятельности, к их компетенции также относится прием на работу сотрудников и распределение их должностных обязанностей. "Образовательные организации высшего образования вправе самостоятельно определять цели и задачи, разрабатывать стратегии цифровой трансформации, а также назначать сотрудников, ответственных за цифровую трансформацию", - сообщили в пресс-службе.

Цифровизация вузов

В пресс-службе сообщили, что мероприятия по финансовой и методической поддержке цифровизации вузов в настоящее время проводятся в рамках ключевой инициативы "Цифровая образовательная среда" общенационального плана действий. В рамках плана высшими учебными заведениями разрабатываются программы цифрового развития, главным целевым индикатором реализации которых является внедрение образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В 2020 году 44 подведомственных Минобрнауки РФ вуза разработали программы цифрового развития и получили поддержку, в 2021 году планируется, что более 90 университетов подключатся к инициативе. С 2022 года мероприятие будет реализовываться в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" нацпроекта "Наука и университеты" на конкурсной основе в форме грантов на реализацию программ цифрового развития.

Как уточнили в пресс-службе, за цифровую трансформацию подведомственных министерству организаций отвечает департамент цифрового развития Минобрнауки.

Электронное обучение

Минобрнауки России ведет работу по развитию государственной информационной системы "Современная цифровая образовательная среда", добавили в пресс-службе. По результатам 2020 года на портале предоставлен доступ к более 1 850 онлайн-курсам, подключено 47 платформ онлайн-обучения, 140 вузов. За время работы портала зафиксировано более 7 млн обучающих сессий, совершенных более чем одним миллионом человек.

Кроме того, ведется активная работа по переводу процесса поступления в университеты в цифровой формат с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".