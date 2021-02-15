В Греции пожилой мужчина умер через восемь минут после вакцинации от COVID-19

АФИНЫ, 15 февраля. /ТАСС/. 85-летний мужчина умер после вакцинации от COVID-19 в университетской больнице города Ираклион на острове Крит, врачи не связывают его кончину с прививкой. Об этом сообщил в понедельник греческий телеканал ERТ.

По его информации, смерть произошла через восемь минут после вакцинации. Мужчина сидел в приемной после прививки и внезапно упал. Врачи подбежали к нему, привели в чувство после остановки сердца, однако прежде чем пациента доставили в реанимацию, у него произошла вторая остановка сердца, и он умер. Согласно первым оценкам, смерть пожилого человека наступила по причинам, которые не связаны с вакцинацией, а также не из-за анафилактического шока.

Врачи полагают, что это была внезапная смерть, которая совпала с вакцинацией, отметив, что, согласно научным данным, смерти после какой-либо вакцинации не наблюдалось. Для установления точных причин смерти врачи больницы потребовали провести срочную судебно-медицинскую экспертизу.