Власти Приамурья предлагают упростить организацию соревнований на границе с Китаем

ТАСС, 15 февраля. Власти Амурской области, где в 2022 году на граничащей с Китаем территории предполагается проведение автомобильных игр, предложили упростить проведение этого и подобных мероприятий. Соответствующая инициатива была представлена на заседании комитета Совета Федерации по международным делам в рамках Дней Амурской области, сообщила журналистам первый замминистра экономического развития и внешних связей региона Екатерина Киреева.

"Мы просили больше определенности и более понятную процедуру, которая позволила бы нам реализовать наш уникальный потенциал с точки зрения событийного формата мероприятий. Сейчас это достаточно зарегулированная сфера с очень сложными моментами согласования, и тот объем возможностей, который у нас есть, мы не реализуем в полной мере, потому что мы отвлекаемся очень много на различные формальности", - сообщила Киреева, уточнив, что сложности с организацией мероприятий возникают из-за приграничного статуса территорий, на которых их планируется проводить.

По словам первого замминистра, регион запланировал вместе с китайскими партнерами реализовать на приграничной территории реки Амур автомобильные игры, к участию в которых собираются привлечь команды из России и КНР.

"Несколько заездов, которые могут наблюдать зрители одновременно двух стран, находясь на территории двух стран. То есть особенность в том, что река всего 700 м - это по сути такой большой амфитеатр действий. Мы хотим сделать себя максимально туристически привлекательными за счет таких точек", - добавила Киреева.

По ее словам, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев предложил по итогу обсуждения внести пункт в проект решения, который "рекомендует МИД, Россотрудничеству, Минэкономразвития оказывать Амурской области всю необходимую консультативную поддержку в предложениях по такой нормативно-правовой базе". Он добавил, что эта работа важна не только для территории Приамурья, но и других приграничных субъектов страны.