Ревакцинация препаратом центра Чумакова может потребоваться через год

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ревакцинация препаратом от коронавирусом "Ковивак", созданным Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН), может потребоваться через год - в зависимости от эпидемиологической обстановки. Такое мнение выразил в понедельник заведующий отделом общей вирусологии центра Георгий Игнатьев в интервью Антону Красовскому, опубликованному на YouTube-канале "Антонимы".

"Зависит от эпидситуации: если аналогичная ситуация будет развиваться как при гриппе, то, безусловно, нужно будет к повышению эпидсезона делать вакцинацию каждый в год. Это один из прогнозов", - сказал он.

Игнатьев не исключил, что вакцина может оказаться менее эффективной против новых штаммов коронавируса. "Мы надеемся, что сумеем <...> провести международные исследования как минимум сывороток, которые мы получаем, на тех штаммах, которые циркулируют в других странах, чтобы быть готовыми к тому, что начнется дрейф, замена штамма. Мы хотим добиться того, чтобы наша вакцина как можно больше перекрывала [штаммов], - пояснил он. - Опасение (что вакцина не будет действовать на мутации вируса - прим. ТАСС) есть, но это касается не только нашей вакцины".

Ранее заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов заявил, что первые партии вакцины от коронавируса "Ковивак" могут поступить в гражданский оборот в конце марта.

20 января 2021 года Минздрав РФ получил от Центра им. Чумакова документы для регистрации вакцины "Ковивак". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что регистрация ожидается 16 февраля.