В Хабаровском крае из-за непогоды ограничили транспортное сообщение

ХАБАРОВСК, 16 февраля. /ТАСС/. Движение автобусов ограничили из-за циклона по дороге Селихино - Николаевск-на-Амуре, связывающей город с Комсомольском-на-Амуре и Хабаровском. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"В связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, связанными с выпадением осадков в виде снега и образованием гололеда, введено ограничение для движения пассажирских автобусов на автодороге Селихино - Николаевск-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Кроме этого, движение транспорта ограничено на участке дороги сообщением Советская гавань - Ванино - Монгохто в восточной части Хабаровского края. Специалисты МЧС оборудовали мобильный пункт обогрева для пассажиров и водителей на 49 км федеральной автодороги А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино. Дежурят пять мобильных групп спасателей.

Аварийное отключение электроснабжения произошло в трех районах региона во вторник из-за сильного ветра и снега, которые принес активный циклон. Идут ремонтные работы, говорится на сайте ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на 9:00 (02:00 мск) 16 февраля 2021 года в связи с прохождением циклона по территории Хабаровского края отмечаются нарушения электроснабжения, а также введены ограничения транспортного сообщения по ряду направлений. Так, в Нанайском, Комсомольском и Хабаровском районах зафиксированы отключения на линиях ЛЭП. Бригады электросетей работают по оперативному устранению нарушений в подаче электроэнергии в населенные пункты", - говорится в сообщении.

Точное количество отключенных поселений и абонентов в настоящее время уточняется.

Погоду на территории Хабаровского края испортил глубокий циклон, вышедший на юг Татарского пролива. По данным синоптиков, 16 и 17 февраля в южных, центральных и частично в северных районах края ожидается сильный снег, местами очень сильный, метель, усиление северного ветра по долинам рек до 18-23 м/с, местами порывы могут достигать до 25-30 м/с, на побережье - до 30-35 м/с.