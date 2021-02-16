МВД прописало обязательные требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. МВД прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра. Об этом говорится в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", с которым ознакомился ТАСС.

В документе перечислены более 80 требований, касающиеся тормозной системы автомобиля, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колес, а также двигателя и его систем.

Например, водители не смогут пройти техосмотр, если в их транспортных средствах подтекла тормозная жидкость или нарушена герметичность трубопроводов, будет проверяться и стояночный тормоз, который должен блокировать колеса на уклоне. Что касается рулевого управления, то в исправных машинах изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне угла его поворота. Если возникнет сложность, то техосмотр пройден не будет. Кроме того, на техосмотре будут обращать внимание на суммарный люфт в рулевом управлении, который не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем автомобиля.

Не оставили без внимания и стекла, которые должны быть на местах. Согласно документу, на лобовом стекле допускаются небольшие трещины, не мешающие обзору, но если трещина очень большая и со стороны водителя - автомобиль не допускается к техосмотру. Диагностическую карту не удастся получить, если места для сиденья в транспортном средстве, согласно конструкции автомобиля, не оборудованы ремнями безопасности, которые не должны иметь дефектов (например, надорвана лямка или ремень не вытягивается или не втягивается в катушку).

Что касается автобусов, то они должны быть оснащены тахографом или контрольным устройством регистрации режима труда и отдыха водителей. Не получится пройти техосмотр и тем, у кого в машинах не работают стеклоочистители и стеклоомыватели. Среди требований - целостность внешних световых приборов и правильная настройка света. Не останутся без внимания шины и колеса - не получится пройти ТО, если отсутствует хотя бы один болт или гайка крепления дисков и ободьев колес, не допускается установка на одну ось автомобиля шин разных размеров или конструкций. Обратят внимание и на сезонное соответствие шин.

Оформление диагностических карт

МВД с 1 марта изменяет правила техосмотра автомобилей. С этой даты будут аннулироваться диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр, а отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему, которая также начнет работать с 1 марта.

Оформление диагностических карт будет производиться непосредственно в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием транспортного средства до и после ТО. Сама съемка автомобиля будет проходить в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии. В систему будут вносить информацию о координатах места расположения автомобиля на момент ТО, о дате, а также о времени начала и окончания проведения техосмотра.

Система будет работать в круглосуточном режиме, а все сведения о техосмотре транспортных средств будут храниться в электронном виде. Доступ к ней будет разрешен сотрудникам Госавтоинспекции на федеральном и региональном уровнях. Как сообщили в МВД, оформленная диагностическая карта будет подписана электронной подписью технического эксперта, проводившего осмотр, а водители по желанию смогут получить диагностическую карту в распечатанном виде.