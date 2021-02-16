Циклон принес в один из районов Приморья месячную норму снега за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля. /ТАСС/. Циклон принес в Рощино в Приморье месячную норму снега за сутки, во Владивостоке порывы ветра достигали 26 м/сек, сообщили ТАСС в пресс-службе Примгидромета.

"Во Владивостоке за сутки выпало 35% от месячной нормы, 5,3 мм, в Рощино за сутки выпала месячная норма осадков, 15 мм, примерно 70% от нормы выпало в Тернее и 87% в Агзу, 82% в Красном Яре. Циклон очень глубокий, мощный, сейчас он уходит на Хоккайдо и юг Сахалина, вся непогода ушла туда, с сильным ветром, обильным снегом", - сообщили в пресс-службе.

Снег начался во Владивостоке утром в понедельник, осадки продолжались весь день и сопровождались сильным ветром, осадки прекратились в полночь. Согласно прогнозу синоптиков, в Приморье 16-17 февраля снег продолжится, в основном на севере края.

По данным пресс-службы правительства Приморья, в крае из-за сильного снега и метели за прошедшие сутки зафиксировано 38 отключений электроэнергии, теплоснабжения и горячей воды. Аварии на электросетях фиксировались во Владивостоке, в том числе, на острове Русский, а также в Артеме, Партизанске, Уссурийске, Фокино, Михайловском, Надеждинском, Партизанском, Хасанском, Черниговском районах.

Отменено более 30 автобусных рейсов из Владивостока в населенные пункты региона. Согласно онлайн-табло аэропорта, во вторник отменен ряд рейсов на прибытие и вылет из Владивостока, некоторые самолеты задерживаются.

Во Владивостоке вечером в понедельник был объявлен режим повышенной готовности в связи с непогодой.