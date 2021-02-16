Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Доминиканскую Республику

ГАВАНА, 16 февраля. /ТАСС/. Самолет с первой партией вакцины от коронавируса для Доминиканской Республики приземлился в аэропорту города Санто-Доминго в понедельник вечером. Груз с препаратами приехал принимать президент страны Луис Абинадер, сообщает местная газета Hoy .

Отмечается, что масса партии вакцины, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, составляет 110 кг, о точном количестве доз не сообщается. По словам главы государства, вакцинация начнется во вторник.

В октябре власти Доминиканы подписали соглашение с компанией AstraZeneca, по которому в страну будет поставлено по меньшей мере 10 млн доз вакцины от коронавируса.

По официальным данным, в Доминиканской Республике насчитывается более 230 тыс. инфицированных коронавирусом, умерли 2 944 человека. В марте прошлого года для предотвращения распространения инфекции власти ввели комендантский час на всей территории республики, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах. Позже было объявлено об открытии международного пассажирского авиасообщения и большей части отелей с 1 июля.

В Доминикане сохраняется запрет на работу развлекательных центров и спортивных сооружений. Магазины могут обслуживать клиентов только при соблюдении требований социального дистанцирования. Также обязательно ношение масок.