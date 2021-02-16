"Известия": "Почту России" предложили использовать для доставки рецептурных препаратов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил в Госдуму предложение задействовать "Почту России" для дистанционной торговли рецептурными препаратами. Об этом пишет во вторник газета "Известия".

"Закон о дистанционной продаже лекарств принят. Но мы считаем, что он неполный. Необходимо запустить пилотный проект по продаже рецептурных препаратов для льготных категорий населения", - сообщил изданию сопредседатель ВСП Ян Власов, подчеркнув, что для дистанционной торговли рецептурными лекарствами "Почте России" придется обеспечить онлайн-консультирование с провизором и высокий уровень контроля качества услуг.

В "Почте России" изданию заявили о готовности доставки препаратов по рецепту. "Почти все технические возможности у нас для этого есть. Мы интегрированы с крупными аптечными сетями, скоро получим оптовую лицензию", - сообщили в госкомпании, уточнив, что оптовая лицензия необходима для хранения и транспортировки лекарств. У некоторых отделений почтовой связи уже есть розничная лицензия, которая дает право на торговлю лекарствами. А пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений действуют с 2019 года, добавили в компании.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров в разговоре с "Известиями" подчеркнул необходимость дистанционной торговли препаратами по рецепту. "Многим людям сложно доехать до аптеки и получить рецептурный препарат. Особенно инвалидам. Причем сейчас, во время пандемии, стояние в очередях для них просто опасно. Безусловно, нужно принимать решение о дистанционной продаже рецептурных препаратов. Неважно, кто именно будет доставлять - "Почта России" или другие сервисы", - сказал Петров.

В начале апреля 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных. Согласно документу, розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения (за исключением наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%) может осуществляться аптеками дистанционным способом.