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Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в 12 регионах

В ведомстве напомнили, что прививки от гриппа и ОРВИ сделали 59% россиян

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в 12 субъектах РФ, сообщается во вторник на сайте ведомства.

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"В Российской Федерации на шестой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению были превышены в 12 субъектах", - говорится в сообщении.

Среди детей до двух лет и от семи до 14 лет превышение недельных эпидемиологических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ выявлено в четырех регионах страны. В шести субъектах РФ замечено превышение в возрастных группах от трех до шести лет. А в 22 краях и областях через недельный эпидемический порог перешагнули граждане старше 15 лет.

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививки от гриппа и ОРВИ сделали 59% россиян (более 85,9 млн человек).

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