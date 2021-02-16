Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в 12 регионах

Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

Заразен и очень опасен Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

"В Российской Федерации на шестой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению были превышены в 12 субъектах", - говорится в сообщении.

Среди детей до двух лет и от семи до 14 лет превышение недельных эпидемиологических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ выявлено в четырех регионах страны. В шести субъектах РФ замечено превышение в возрастных группах от трех до шести лет. А в 22 краях и областях через недельный эпидемический порог перешагнули граждане старше 15 лет.

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививки от гриппа и ОРВИ сделали 59% россиян (более 85,9 млн человек).