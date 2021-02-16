Вакцинацию от коронавируса на севере Хабаровского края проведут к маю

ХАБАРОВСК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края проведут вакцинацию от COVID-19 жителей всех труднодоступных северных территорий региона к маю. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Рассчитываем до мая привить [северные отдаленные поселения]. Для нас это очень важно", - сказал Никонов.

До некоторых северных территорий Хабаровского края, например Охотского, Аяно-Майского и других районов, добраться можно только по воздуху. В случае возникновения вспышки коронавирусной инфекции организовать все необходимые мероприятия по борьбе с ее последствиями на местах будет очень сложно. Во время заседания Никонов подчеркнул, что на северных территориях необходимо активно развернуть вакцинацию, чтобы максимально обезопасить население.

"Население районов - 11 тыс. примерно. Нужно привить 60%, то есть 6,6 тыс. человек, с медотводами - 5,7 тыс.", - сказал агентству Никонов, подчеркнув, что все будет зависеть от поставок вакцины. Сейчас в регионе привито уже свыше 20,9 тыс. человек. Ранее краевые власти сообщали, что коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется в регионе к середине года.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе стабилизируется, темпы возникновения новых случаев снижаются. Сейчас ежедневно регистрируется 150-200 новых случаев, ранее фиксировалось по 300. Умерло 270 человек. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразилось более 47,6 тыс. человек.