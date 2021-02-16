Адвокат Ярошенко и Бута не получал информации о возможности их обмена на Уилана

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Адвокат россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута, отбывающих заключение в тюрьмах в США, Алексей Тарасов пока не получал сведений, касающихся каких-либо консультаций о возможности их обмена на американца Пола Уилана. Об этом защитник сообщил в понедельник ТАСС.

"Мне о каких-либо переговорах неизвестно", - отметил он. Так Тарасов прокомментировал утверждения адвоката Уилана Владимира Жеребенкова в интервью агентству Reuters о том, что представители США и РФ якобы могут проводить консультации о возможности обмена американца на кого-то из россиян, которые находятся в Соединенных Штатах. В публикации агентства отмечалось, что Жеребенков называл Ярошенко и Бута в числе тех, на кого якобы могли бы поменять Уилана.

Тарасов подчеркнул, что он лично "только приветствовал бы такие переговоры".

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Как заявили 27 января в МИД РФ, Россия не пойдет на односторонние уступки США в вопросе обмена граждан. В МИД РФ еще в начале декабря обращали внимание на условия содержания в американских тюрьмах ряда россиян. В частности, Ярошенко и Роман Селезнев не получают надлежащей медицинской помощи, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, Бута периодически переводят в тюремный спецблок с более строгим режимом без видимых на то причин.