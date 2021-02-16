Австралийский регулятор одобрил применение вакцины от коронавируса AstraZeneca

СИДНЕЙ, 16 февраля. /ТАСС/. Управление терапевтических товаров Австралии одобрило применение на территории страны вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщается в заявлении регулятора, опубликованном на его сайте во вторник.

"Управление терапевтических товаров предоставило предварительное одобрение для применения вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca. Вакцина предварительно одобрена и включена в Австралийский реестр терапевтических товаров для активной иммунизации лиц в возрасте 18 лет и старше для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), вызванной [вирусом] SARS-CoV-2", - указано в заявлении регулятора.

В управлении отметили, что предварительное одобрение будет действовать в течение двух лет, что позволит легально поставлять вакцину в Австралию и применять ее для иммунизации населения страны. Ожидается, что первые партии препарата будут доставлены на континент из-за рубежа, а в дальнейшем вакцина будет производиться в Австралии.

Вакцина компании AstraZeneca стала вторым препаратом против коронавируса, одобренным национальным регулятором Австралии для иммунизации населения страны. Первым стал препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Ожидается, что массовая вакцинация начнется 22 февраля. Прививки будут сделаны сотрудникам пограничной службы, медицинским работникам и персоналу государственных пограничных изоляторов. Всеобщая кампания по вакцинации должна завершиться в октябре текущего года.

Общий объем вакцин, заказанных австралийским правительством, сейчас превышает 150 млн доз. Подписаны соглашения о закупке 53,8 млн доз препарата от AstraZeneca, 51 млн доз вакцины американской фирмы Novavax, 20 млн доз вакцины консорциума Pfizer и BioNTech, а также 25 млн доз препаратов других производителей, которые Австралия планирует получить за счет участия в международном механизме COVAX.