WP: ВМС США сообщили, что на авианосце Theodore Roosevelt вновь выявили коронавирус

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Представители ВМС США сообщили, что на борту авианосца Theodore Roosevelt вновь выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Как отмечает в понедельник вечером газета The Washington Post, у троих моряков тест на наличие вируса оказался положительным. Вспышка заболевания на судне впервые была зафиксирована в конце марта прошлого года.

У заразившихся военнослужащих при этом отсутствовали симптомы, на данный момент они и контактировавшие с ними изолированы от экипажа. "Команда придерживается агрессивной стратегии смягчения последствий в соответствии с указаниями ВМС и Центров по контролю и профилактике заболеваний США, включая ношение масок, соблюдение социальной дистанции и надлежащую гигиену", - отмечается в заявлении ВМС.

Во время вспышки в конце марта коронавирус был диагностирован более чем у 1 тыс. из 4,9 тыс. членов экипажа. Один моряк умер. Корабль был на 55 дней помещен на карантин в порту Гуам на Филиппинах. Командира авианосца Бретта Крозье, рапорт которого о распространении инфекции на корабле попал к журналистам, затем уволили. Занимавший тогда должность и.о. министра ВМС США Томас Модли резко раскритиковал Крозье за случившееся, заявив, что тот или наивен, или глуп. Впоследствии Модли извинился за свои слова, а потом покинул свой пост.