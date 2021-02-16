В Японии намерены провести перепись, призванную выявить одиноких людей

ТОКИО, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено провести общенациональную перепись, призванную выявить точное число одиноких людей в стране с целью оказания им помощи. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио глава министерства по региональному развитию Тэцуси Сакамото, назначенный на прошлой неделе по совместительству на вновь созданный пост министра по делам одиноких жителей страны.

"В течение этой недели, - сказал он, - в канцелярии правительства будет создан специальный отдел по этой проблеме". Первоначально к нему прикомандируют около 10 человек. Они разработают программу своей деятельности, подготовят заявки на бюджет и направления проведения переписи. Впоследствии на базе отдела предполагается создать ведомство по проблемам одиночества.

Оно будет заниматься не только делами людей, живущих отдельно и без семьи. Предполагается передать в его ведение также решение проблем эмоционального одиночества, которые, в частности, приводят к самоубийствам, в том числе среди молодежи. Эта проблема особенно обострилась в Японии в период пандемии.

Количество самоубийств в стране в 2020 году увеличилось впервые за 11 лет. Согласно предварительным данным японской полиции, в прошлом году добровольно ушли из жизни почти 21 тыс. человек - на 3,7 п. п. больше, чем в предыдущем году. Число самоубийств среди женщин подскочило при этом на 14,5 п. п.

По мнению японских экспертов, косвенно на это могла повлиять пандемия, поскольку отсутствие гарантий занятости и повышенная нагрузка по уходу за детьми и хозяйством в период вынужденной изоляции из-за угрозы заражения повышает уровень стресса у женщин сильнее, чем у мужчин.