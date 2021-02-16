Карагандинский фармкомплекс получил регистрационное удостоверение на "Спутник V"

НУР-СУЛТАН, 16 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Казахстана выдало Карагандинскому фармацевтическому комплексу (КФК) регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила во вторник межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

"Карагандинский фармацевтический комплекс получил регистрационное удостоверение на вакцину "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"). 13 февраля текущего года препарат получил заключение экспертной комиссии Министерства здравоохранения Казахстана о безопасности, качестве и эффективности вакцины по итогам рассмотрения материалов регистрационного досье. Благодаря поддержке министерства здравоохранения республики 15 февраля было выдано регистрационное удостоверение", - говорится в сообщении.

В январе опытная партия вакцины "Спутник V", выпущенная КФК, успешно прошла проверку качества в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. 27 января первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов сообщил, что КФК начал производство первой партии вакцины.

1 февраля в Казахстане началась вакцинация населения против коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. К концу текущего месяца ожидается применение препарата "Спутник V", произведенного на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со второго квартала этого года к процессу вакцинации населения намерены подключить вакцину казахстанского производства QazCovid-in, которая в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний.