СМИ: в Японии проведут масштабное исследование возможных побочных эффектов от вакцинации

ТОКИО, 16 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии после начала вакцинации от коронавируса проведет масштабное исследование среди населения на предмет появления возможных побочных эффектов. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK .

Исследование будет проводиться путем опроса через социальные сети. Как ожидается, оно начнется в апреле. Всего планируется опросить порядка 3 млн человек - по 1 млн для каждой из трех вакцин, которые закупает японское правительство.

После этого все полученные данные будут проанализированы, а команда экспертов подготовит доклад о том, связаны ли какие-либо симптомы или недомогание именно с вакцинацией.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 14 февраля одобрило использование вакцины производства американской фармацевтической компании Pfizer на территории страны. Вакцинация, как ожидается, начнется 17 февраля. В первую очередь она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников. Во вторую очередь будут привиты около 36 млн человек старше 65 лет. Затем кампания распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями, и только к маю вакцины смогут получить остальные категории граждан.

В прошлом году Япония подписала соглашения о поставке вакцин от COVID-19 с Pfizer, а также с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca ("Астразенека") и американской биотехнологической фирмой Moderna.