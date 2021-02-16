СМИ: в Японии арестовали служащего почты, похитившего более 2 млн почтовых марок

ТОКИО, 16 февраля. /ТАСС/. Токийская полиция арестовала во вторник бывшего главного бухгалтера одного из отделений Почты Японии, который подозревается в краже более 2 млн почтовых марок на сумму около 94 млн иен (почти $891 тыс.). Следствие полагает, что он занимался и другими финансовыми махинациями, сообщает информационное агентство Kyodo.

Как полагают, бухгалтер присвоил средств и ценностей на общую сумму около 270 млн иен (почти $2,6 млн). В ходе допросов он уже признался в содеянном.

Марки бухгалтер похищал при отправке большого количества писем или открыток по заказам, например, крупных компаний. Они отсылались актом без наклеивания марок, которые мошенник потом со скидкой сбывал в специализированные лавки, занимающиеся перепродажей авиационных и железнодорожных билетов, товарных купонов. Вырученные деньги он тратил в основном в ресторанах, а также на покупку дорогих товаров.

Махинации с почтовыми марками вскрылись еще 2018 году, когда бухгалтер был уволен. В прошлом году Почта Японии передала это дело в полицию.