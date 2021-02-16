Онлайн-экскурсии по Липецкой области запустили на московском сервисе Russpass

ТАСС, 16 февраля. Московский туристический сервис Russpass запустил серию онлайн-экскурсий "Путешествуем по Липецкой области". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Цифровой туристический сервис Russpass и Управление культуры и туризма Липецкой области представляет серию онлайн-экскурсий "Путешествуем по Липецкой области". В них рассказано об исторических местах, народных промыслах, природе региона, а также о развлечениях, которые будут интересны туристам. Всего опубликовано восемь выпусков о разных районах Липецкой области. В каждом из них - оригинальный маршрут, передающий многообразие Липецкой земли: старинные усадьбы, базы отдыха, музеи, парки и другие достопримечательности", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что столице региона посвящен отдельный выпуск.

"К слову, Липецк - один из первых курортов России. Помимо зон отдыха, здесь много объектов культурного наследия. В видеоролике рассказано о них и об интересных фактах. Пользователи узнают, что удивительного в Парке чудес "Кудыкина гора", в чем особенность воды в Липецком бювете и где можно найти места для бердвотчинга (наблюдения за птицами)", - добавил собеседник агентства.

Цифровой туристический сервис Russpass помогает спланировать путешествие по России. На Russpass можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, ресторан и многое другое. Сервис позволяет составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться уже готовым предложением. На Russpass доступно более 1 100 предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты. Russpass разработан по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует столичный комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий.