Скульптуру Аленки планируют впервые выставить на рок-фестивале в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Скульптуру Алёнки из Нововоронежа, которую приобрел воронежский бизнесмен Евгений Хамин, впервые могут представить туристам в августе 2021 года в Воронеже на крупнейшем в России рок-фестивале "Чернозем". Об этом сообщила ТАСС во вторник директор проектного офиса группы компаний (ГК) Хамина Анна Шурховецкая.

"В августе у нас планируется очень крупный рок-фестиваль "Чернозем", который мы будем проводить возле Сити-парка "Град" в Воронеже. Возможно, мы там представим скульптуру Алёнки, такая идея есть. То есть это может быть не постоянная, а событийная экспозиция", - сказала собеседница агентства.

В феврале 2021 года организаторы крупнейшего в Центральном Черноземье рок-фестиваля "Чернозем" заявили о его переезде из Тамбовской области в Воронеж, где он по приглашению ГК Хамина пройдет 13-15 августа на летней площадке "Чернозем-парка" площадью 50 га за сити-парком "Град". По словам Шурховецкой, до этого времени скульптура Алёнки будет находиться в хранилище возле сити-парка "Град", для нее специально сформируют туристическую концепцию, историю для постоянной демонстрации в рамках парка скульптур в городе-спутнике "Солнечный", который намерена построить ГК Хамина. Как добавила Шурховецкая, для будущего парка скульптур уже собрали некоторые объекты, например, памятник Петру и Февронии. По ее данным, осенью 2021 года планируется презентация проекта города-спутника "Солнечный" на площади несколько десятков у поселка Солнечный в Рамонском районе Воронежской области.

"Основная масса объектов города-спутника появится к 2025 году, это жилые, коммерческие, туристические, развлекательные объекты, а также парковые территории, через которые пройдет парк скульптур, он будет развиваться и пополняться. Там же предполагается музей современного искусства, и у нашего девелопера Евгения Хамина, который приобрел Алёнку и является визионером всего нашего проекта, имеется коллекция, на основе которой он будет создан", - добавила она.