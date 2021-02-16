Юрий Соломин заразился коронавирусом

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин заразился новой коронавирусной инфекцией. Он госпитализрован, сообщила ТАСС во вторник директор театра Тамара Михайлова.

"Юрий Мефодьевич заболел коронавирусом. Он находится в больнице", - сказала Михайлова. Она добавила, что актер болеет уже несколько дней. По ее словам, болезнь "протекает спокойно".

В прошлом году артист отметил 85-летие.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Народный артист СССР (1988), Герой Труда РФ (2020). С 1988 года по настоящее время является художественным руководителем Государственного академического Малого театра. В общей сложности сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах, в том числе таких, как "Адъютант его превосходительства", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить…" и других. Лауреат Государственной премии РФ (2001).