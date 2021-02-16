Путин поздравил "Камаз" с 45-летней годовщиной выпуска первого автомобиля

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив, ветеранов и генерального директора группы компаний "Камаз" Сергея Когогина с 45-летней годовщиной выпуска первого автомобиля. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Строительство "Камаза" по праву считается одним из наиболее масштабных и востребованных проектов в отечественном автомобилестроении, важным вкладом в укрепление экономической, индустриальной мощи, обороноспособности государства", - говорится в поздравлении. Глава государства отмечает энтузиазм и труд первых специалистов, принимавших участие в создании завода в 1976 году. "Как и десятилетия назад, здесь работают глубоко преданные делу и родному заводу профессионалы, рождаются смелые идеи и по-настоящему инновационные подходы, внедряются прорывные, во многом уникальные технологии, в том числе по будущему производству автомобилей-беспилотников", - говорится в поздравлении Путина.

По его словам, "Камазы" являются одними из мировых лидеров большегрузного автомобилестроения. "Ваша продукция широко задействована в строительстве и ЖКХ, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, составляет значительную часть автотранспортного парка Вооруженных Сил России", - подчеркнул президент.

В настоящее время группа "Камаз", в которую входит 106 предприятий, выпускает более 60 моделей грузовиков, бронемашины БМП-97 "Вымпел" и "Тайфун-К", а также линейку автобусов и электробусов.