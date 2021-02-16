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Полиция Каталонии задержала осужденного рэпера, забаррикадировавшегося в университете

Пабло Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны

МАДРИД, 16 февраля. /ТАСС/. Каталонская полиция задержала во вторник испанского рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом сообщила газета El Periodico.

В понедельник исполнитель забаррикадировался вместе со своими сторонниками в университете города Льейда (автономное сообщество Каталония), чтобы избежать ареста. Он был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в одной песне, размещенной в YouTube. Асель должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого.

8 февраля было объявлено, что Министерство юстиции Испании может внести изменения в уголовный кодекс страны, чтобы за преступления, связанные со свободой самовыражения, не предусматривалось наказание в виде тюремного заключения.

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