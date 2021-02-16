Около 1,2 тыс. машин приступили к уборке улиц Петербурга после ночного снегопада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Порядка 1,2 тыс. уборочных машин и более 1,9 тыс. дворников приступили к чисткам улиц Санкт-Петербурга после снегопада. Ночью в городе выпало 6,5 см снега.

"В Петербурге за ночь выпало 6,5 см снега, город чистят почти 1,2 тыс. уборочных машин. Небольшие осадки в городе не прекратятся в течение дня", - говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

Уточняется, что улицы сейчас убирают 1048 машин и 1271 дворников, еще 125 единиц техники и 635 человек приводят в порядок аллеи, бульвары и парки города. За прошедшие сутки с улиц города вывезено почти 13 тыс. кубометров снега, было использовано 3,7 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Снегопад также прошел по территории Ленинградской области. Его последствия ликвидируют в регионе 400 машин и более 500 дворников. Спецслужбы очистили от снега свыше 6 тыс. км дорог и обочин, использовав для обработки трасс 32 тонны соли.

По данным синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время температура воздуха в Петербурге составляет 5,7 градуса мороза, по Ленинградской области - от -5 до -14 градусов. Идет снег, местами сильный. Ночью столбик термометра в городе опустится до минус 11 градусов, в соседнем регионе - от -9 до -14 градусов, на востоке местами - до -22 градусов. На дорогах снежный накат, гололедица.