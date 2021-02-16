{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Михаила Боярского госпитализировали

Его доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью
Михаил Боярский Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Михаил Боярский
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Народный артист России Михаил Боярский доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью. О госпитализации 71-летнего артиста ТАСС во вторник сообщила его супруга Лариса Луппиан, художественный руководитель театра имени Ленсовета и народная артистка России.

"Михаила Сергеевича госпитализировали вчера. У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что [с ним]. Сейчас он себя чувствует хорошо. Врачи сейчас решают, то ли его домой отпустить, то ли обследование провести. Это 122-я больница, но не ковидное отделение. Он лежит в отдельной палате, его обследуют пока", - сказала Луппиан.

Теги
РоссияБоярский, Михаил Сергеевич
Дмитрий Песков стал почетным членом Российского военно-исторического общества
Билет и знак почетного члена общества ему вручил помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский
Читать полностью