В Москве занятые в борьбе с COVID-19 медработники получат дополнительные выплаты

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы выделили 3 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским сотрудникам коронавирусных стационаров. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Из бюджета города Москвы выделено 3 млрд рублей на осуществление в 2021 году стимулирующих выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, выплаты будут осуществляться врачам в размере 70 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей в месяц, младшему медицинскому и прочему персоналу - 30 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, выплаты также положены и работникам станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, оказывающим экстренную помощь и медицинскую эвакуацию. Врачам - 50 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 30 тыс. рублей в месяц.

"Работникам амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, осуществляющим выявление заболевших и медицинское наблюдение на дому: врачам [полагаются выплаты] в размере 70 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу в размере 50 тыс. рублей в месяц", - перечисляется в материале.

Дополнительные выплаты получают и сотрудники, непосредственно выполняющие исследования грудной клетки методом компьютерной томографии. Врачи - 30 тыс. рублей в месяц, средний медицинский персонал - 25 тыс. рублей в месяц.