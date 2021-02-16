В Того заинтересованы в регистрации вакцины "Спутник V"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Республика Того заинтересована в сертификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил во вторник глава МИД Того Робер Дюссей на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Говоря об эпидемической ситуации, нас очень интересует ваша вакцина "Спутник V". Мы очень рады, что уже по всему миру эта вакцина была признана, она считается одной из лучших. Мы, конечно, очень заинтересованы ее сертифицировать и сотрудничать с вами в медицинской сфере", - сказал он.

Дюссей отметил, что первый в истории визит главы МИД Того в Россию призван еще больше укрепить уровень двустороннего сотрудничества, особенно в сфере бизнеса. "Мы хотели бы развивать бизнес-контакты с Россией, чтобы российские бизнесмены, которые заинтересованы в инвестировании в Африку, в Того, могли приезжать к нам. Того - маленькая страна в Западной Африке, но мы своего рода ворота на весь континент: у нас есть порт в Гвинейском заливе, у нас есть аэропорт, где работает панафриканская авиакомпания, у нас также действует банк панафриканского значения", - добавил он.

Глава МИД Того поблагодарил российскую сторону за подготовку специалистов для республики, которые занимали в том числе правительственные и министерские должности. По его словам, около 800 тоголезцев получили образование в СССР и России, в данный момент около 100 граждан Того учатся в РФ.

Лавров в свою очередь заявил, что Россия высоко ценит отношения с Того, и отметил тесное сотрудничество на площадке ООН. "В России есть живой интерес к тому, чтобы наши двусторонние отношения во всех областях развивать активнее - и в торговле, и в экономике, в образовании, в военно-технической области. Будем заинтересованы услышать ваши оценки тех процессов, которые проходят на Африканском континенте, включая урегулирование различных конфликтов", - добавил министр.