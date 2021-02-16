Минздрав обеспокоен показателями смертности за 2020 год в Амурской области

ТАСС, 16 февраля. Высокий показатель смертности в Амурской области по предварительным данным за 2020 год вызывает беспокойство у Минздрава России. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Наталья Хорова.

"К сожалению, субъект у нас сейчас пока предварительно имеет показатель 16,1, что, конечно же, резко увеличивает те показатели, которые субъект достиг в 2019 году - это был общий показатель 12,3. И, конечно же, показатель по субъекту превышает среднероссийский, который сейчас, по оперативным данным, составляет 14,5. Это очень беспокоит", - сказала она на расширенном заседании комитета по социальной политике СФ "Актуальные вопросы развития здравоохранения и туризма в Амурской области".

Хорова попросила регион уделить очень большое внимание вопросу смертности населения в новом году.

Кроме того, замминистра отметила, что показатель смертности от онкологических заболеваний в Амурской области также превышает среднероссийский. "Показатель смертности также намного превышает среднероссийский. По предварительным данным за 2020 год, у них показатели сложились 231 на 100 тыс. населения при среднероссийском 197,8. Но это, конечно, говорит о том, что отсутствие современного, хорошо оснащенного центра также сказывается на достижении этого важнейшего показателя, который действительно занимает второе место в структуре смертности", - подчеркнула она.

Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности здоровой жизни являются одними из ключевых целей нацпроекта "Демография".