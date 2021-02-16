{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Спутник V" и "Эпиваккорону" признали эффективными против британского штамма коронавируса

К таким выводам пришли специалисты центра "Вектор"
Вакцина "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) Zoltan Balogh/MTI/MTVA/Pool via REUTERS
Описание
Вакцина "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V)
© Zoltan Balogh/MTI/MTVA/Pool via REUTERS

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" подтвердили эффективность российских вакцин "Спутник V" и "Эпиваккорона" в отношении британской мутации коронавируса. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

На эту тему
Вторая российская вакцина от коронавируса. Что известно об "Эпиваккороне"

"В рамках специально проведенного сравнительного исследования специалисты ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора показали эффективность вакцин "Спутник V" и "Эпиваккорона" в отношении британского варианта коронавируса. Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами "Спутник V" и "Эпиваккорона", и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сыворотки привитых граждан эффективно нейтрализовали как британский вариант коронавируса, так и обычный.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Дмитрий Песков стал почетным членом Российского военно-исторического общества
Билет и знак почетного члена общества ему вручил помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский
Читать полностью