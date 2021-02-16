"Спутник V" и "Эпиваккорону" признали эффективными против британского штамма коронавируса

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" подтвердили эффективность российских вакцин "Спутник V" и "Эпиваккорона" в отношении британской мутации коронавируса. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вторая российская вакцина от коронавируса. Что известно об "Эпиваккороне"

"В рамках специально проведенного сравнительного исследования специалисты ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора показали эффективность вакцин "Спутник V" и "Эпиваккорона" в отношении британского варианта коронавируса. Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами "Спутник V" и "Эпиваккорона", и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сыворотки привитых граждан эффективно нейтрализовали как британский вариант коронавируса, так и обычный.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса.