В ДУМ Татарстана заявили о допустимости вакцинации от коронавируса для мусульман

КАЗАНЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Духовное управление мусульман Татарстана заявило о допустимости использования мусульманами вакцины от коронавируса нового типа.

"ДУМ РТ изучил шариатскую сторону вопроса вакцинации населения во время эпидемий, а также всероссийский опыт борьбы с вирусами и инфекционными заболеваниями. Исходя из полученных сведений, ДУМ РТ сообщает о допустимости использования современных достижений в области вакцинации с целью защиты населения, в том числе мусульман, от новой коронавирусной инфекции", - сообщается во вторник на сайте управления.

Заключение вывели на основании Корана и Сунны, "многократно заявляющих о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара (аманата) Всевышнего", а также принципов шариата. Таким образом, независимо от состава прививки, вакцинация в условиях эпидемии дозволяется для спасения жизни мусульман.

Однако, чтобы принять решение о вакцинации, Духовное управление мусульман республики рекомендует верующим обращаться к медикам, изучающим проблемы и методы борьбы с инфекционными заболеваниями, и следовать их консультациям.