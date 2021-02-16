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Пандемия COVID-19
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В Сербии 85% желающих привиться от коронавируса хотели бы получить вакцину "Спутник V"

Среди медицинского персонала - 90% врачей хотят получить "Спутник V", отметил посол Сербии в России Мирослав Лазански

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Около 85% жителей Сербии из числа тех, кто выразил желание сделать прививку от коронавируса, хотели бы получить российскую вакцину "Спутник V". Об этом сообщил журналистам во вторник посол Сербии в России Мирослав Лазански.

"В Сербии 85% людей хотят получить только вакцину "Спутник V". А что касается медицинского персонала, то 90% врачей хотят именно "Спутник V", - сказал Лазански.

Кампания по вакцинации в Сербии стартовала 24 декабря. Российская вакцина получила разрешение на применение 31 декабря, уже 6 января началась вакцинация "Спутником V". В Сербии также разрешены американская Pfizer и китайская Sinopharm. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат.

Побочные эффекты

Мирослав Лазански, ранее вместе с супругой и другими дипломатами посольства привившийся российской вакциной "Спутник-V", сообщил об отсутствии у него и его коллег каких-либо побочных эффектов.

"Я и моя супруга Тамара действительно сделали прививку. Первую дозу мы уже получили, вторая доза будет 2 марта. Так же, как и коллеги из посольства, мы все себя чувствуем хорошо, никаких побочных эффектов не ощутили", - сказал Лазански во вторник журналистам.

"Когда меня спросили, почему "Спутник V", я сказал: "Потому что русская вакцина, она непобедима", - отметил дипломат.

Лазански прибыл в Санкт-Петербург, где утром во вторник вместе с председателем комитета по внешним связям города Евгением Григорьевым возложил цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда на Площади Победы.

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