Госдума приняла закон о доступности экологической информации

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о правовой регламентации предоставления информации о состоянии окружающей среды.

Документ был подготовлен правительством во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, данного еще в 2016 году на заседании Госсовета. Глава государства тогда поставил задачу, чтобы каждый человек имел право на получение экологической информации.

Закон закрепляет двойное понятие "информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация)". Федеральные органы исполнительной власти, а также органы региональной власти и местного самоуправления, обладающие экологической информацией, будут обязаны размещать ее в интернете. Порядок публикации установит правительство РФ. Доступ граждан и юридических лиц к информации о состоянии окружающей среды может быть ограничен только законом о государственной тайне.

Закон содержит перечень информации, которая должна быть предоставлена гражданину. В частности, это данные о состоянии почвы, атмосферного воздуха, о качестве питьевой воды, о радиационном фоне, информация о системе обращения с отходами. Как отмечал ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, документ устанавливает минимальный перечень, который может быть расширен, но не сокращен.