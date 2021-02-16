В Сеуле утверждают, что хакеры из КНДР пытались получить данные о вакцинах от коронавируса

СЕУЛ, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Корея располагают информацией о том, что хакеры из КНДР пытались получить технологии изготовления вакцин от коронавируса. Об этом заявил журналистам южнокорейский депутат Ха Тхэ Гён, присутствовавший на закрытом брифинге Национальной разведывательной службы (НРС), сообщает агентство Yonhap .

Депутат отметил, что ранее уже было известно о кибератаке на американскую компанию Pfizer, которая разработала вакцину от коронавируса совместно с германским партнером BioNTech. Однако сама южнокорейская разведка отрицает, что называла конкретные компании, передает телеканал YTN.

9 декабря о кибератаке сообщило Европейское агентство по лекарственным препаратам. По его данным, неизвестные злоумышленники получили доступ к информации, связанной с лекарствами и вакциной от коронавируса, принадлежащей третьим сторонам. Чуть позже компании BioNTech и Pfizer, заявили, что в результате кибератаки был получен доступ к некоторым данным об их вакцине.

2 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о якобы имевших место со стороны КНДР попытках взлома шести фармацевтических компаний из США, Великобритании и Республики Корея. 27 ноября агентство Reuters информировало со ссылкой на источники, что хакеры, вероятно из КНДР, осуществили кибератаку против компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину от коронавируса совместно с Оксфордским университетом.