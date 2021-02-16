Песков заявил, что оскорблять ветеранов в России нельзя

"Оскорблять ветеранов в этой стране, по меньшей мере, нельзя", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что в стенах Российского военно-исторического общества, где происходила беседа Пескова с журналистами, эта тема "играет особыми красками".

Отвечая на вопрос, как он выбирает определения для Навального, Песков заметил, что тот является осужденным и находится в СИЗО. "Вот, можно выбирать между сидельцем СИЗО и осужденным. Но в эти дни [он] еще и подсудимый - за оскорбление ветерана", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный оставил комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.