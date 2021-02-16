Володин раскритиковал депутата Рашкина за слова о "терроре" против инакомыслящих

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел навешиванием политических ярлыков слова депутата фракции КПРФ Валерия Рашкина, который в ходе пленарного заседания во вторник заявил о "терроре" против инакомыслящих в России, и предложил обращаться в суд в случае несогласия с действиями представителей власти.

Рашкин обвинил власти в политических репрессиях, которые, по его мнению, "переплюнули" репрессивную политику СССР в 1937-1938 годах. В качестве примеров парламентарий назвал арест сына экс-губернатора Иркутской области, задержание депутата саратовской областной думы Николая Бондаренко, а также иски к директору совхоза им. Ленина Павлу Грудинину.

"Когда мы начинаем говорить о терроре, это очень серьезное обвинение. Нужно, во-первых, взять и осознать, что, когда ты депутат Государственной думы и обвиняешь страну в терроре, значит, ты сам к этому сопричастен", - отреагировал Володин, призвав не проводить параллели с "красным террором". "У нас это с вами на улице? Нет!" - подчеркнул политик.

По его словам, непорядочно обвинять власти в терроре, нарушая законы, "расшатывая государство, ослабляя его и получая деньги из-за границы". "Это все берем и прикрываем политикой. Так страну потеряли. Вы же все против этого выступали в 90-х. Почему сейчас делаете ровно то же самое", - обратился он к Рашкину.

Володин также призвал в случае несогласия с действиями государства обращаться в суд. "Вот здесь вас поддержим. Но политические ярлыки навешивать не позволим", - заключил председатель Госдумы.