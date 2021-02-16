Студентов-иностранцев допустят к учебе в РФ при наличии двух отрицательных ПЦР-тестов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Иностранные студенты, прибывающие в Россию из стран, с которыми возобновлено авиасообщение, могут приступить к учебному процессу в вузах только при наличии двух отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.

"В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с МР 3.1/2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования" (изменения № 2 от 11.02.2021), студенты - иностранные граждане, прибывающие из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды - не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации и в течение 72 часов после въезда на территорию Российской Федерации. <...> Таким образом, студенты - иностранные граждане допускаются к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом ПЦР", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что справки, подтверждающие отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученные до и после въезда на территорию России, могут быть предоставлены на русском или английском языках. Студенты должны соблюдать режим изоляции до получения результатов по прибытии на территорию России.