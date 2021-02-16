В Мосгордуме готовят законопроект, регулирующий сбор подписей для выдвижения кандидатов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Законопроект, регулирующий процедуру электронного сбора подписей за кандидатов через "Единый портал государственных и муниципальных услуг" на выборах в столичный парламент, готовится в Мосгордуме. Об этом сообщил во вторник в ходе заседания комиссии Общественной палаты Москвы председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Некоторые округа остались без депутатов совсем недавно. <...> Чтобы в Москве заработал сбор подписей через портал госуслуг, нам необходимо изменить Московское законодательство. <...> На сегодняшний момент мы совместно с Московской городской избирательной комиссией заканчиваем работу над текстом закона, над изменениями в избирательный кодекс Москвы. Эти изменения касаются не только новаций для возможности сбора подписей электронным образом, но и связанных с изменением федерального законодательства. Текст в скором времени будет закончен", - сказал Шапошников.

Он уточнил, что депутаты Мосгордумы предлагают предусмотреть максимальную квоту по сбору подписей не более 50% от общего числа. Конкретное количество подписей установит Мосгоризбирком. Законопроект будет также обсуждаться с членами Общественной палаты Москвы и экспертами Центральной избирательной комиссии. Затем документ будет внесен в Мосгордуму. По словам спикера, принять изменения необходимо до назначения довыборов.

"Сейчас свободно два избирательных округа - №37 и №19. Электронный сбор подписей действует именно на выборах в законодательное собрание субъекта Российской Федерации, то есть Московскую городскую думу. На выборах депутатов в Государственную думу это не работает, и на муниципальных выборах в районе Щукино, которые тоже будут в этом году в этот [единый] день [голосования], тоже это не работает. Соответственно, сбор подписей через единый портал госуслуг только лишь на довыборы в Московскую городскую думу", - заключил Шапошников.