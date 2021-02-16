Медведев призвал Минздрав и Роспотребнадзор уделить внимание вакцинации мигрантов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Минздрав и Роспотребнадзор должны уделять внимание вакцинации мигрантов, особенно работающих в сфере услуг.

"Они [мигранты] нуждаются и в медицинской помощи, я имею в виду все, включая и вакцинацию от коронавируса иностранных работников, особенно занятых в сфере обслуживания граждан", - заявил он во вторник, открывая совещание о совершенствовании миграционной политики Российской Федерации, в том числе в трудовой сфере.

"Они точно так же разносят вирус, как и все остальные, поэтому в этом смысле должны тоже попадать в сферу внимания Минздрава и Роспотребнадзора", - указал зампред Совбеза. Он подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остается непростой, особенно с учетом условий, в которых живут мигранты.

По словам Медведева, актуальным остается и вопрос документального подтверждения факта, что человек излечился от опасного инфекционного заболевания. "Как я понимаю, необходимость издания такого порядка все-таки существует, об этом коллеги говорят и из правоохранительных структур, и из других контрольных структур. Отсутствует именно форма специального медицинского документа, который в том числе распространяется и на иностранных граждан", - констатировал он, призвав участников совещания эти документы подготовить. В противном случае, по мнению Медведева, будет невозможно управлять этим процессом.

"Совместными усилиями нужно придать новый импульс реализации современной миграционной политики в стране", - заключил он, подчеркнув, что среди задач власти - добиться того, чтобы мигранты жили в нормальных условиях, работали в соответствии с российскими законами и соблюдали санитарно-эпидемиологические правила. Эта работа, подчеркнул Медведев, нужна не только для развития экономики, но и для сохранения социальной стабильности.