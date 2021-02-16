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Медведев призвал Минздрав и Роспотребнадзор уделить внимание вакцинации мигрантов

Как отметил замглавы Совбеза РФ, также актуальным остается вопрос документального подтверждения факта, что человек излечился от опасного инфекционного заболевания
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Минздрав и Роспотребнадзор должны уделять внимание вакцинации мигрантов, особенно работающих в сфере услуг.

"Они [мигранты] нуждаются и в медицинской помощи, я имею в виду все, включая и вакцинацию от коронавируса иностранных работников, особенно занятых в сфере обслуживания граждан", - заявил он во вторник, открывая совещание о совершенствовании миграционной политики Российской Федерации, в том числе в трудовой сфере.

"Они точно так же разносят вирус, как и все остальные, поэтому в этом смысле должны тоже попадать в сферу внимания Минздрава и Роспотребнадзора", - указал зампред Совбеза. Он подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остается непростой, особенно с учетом условий, в которых живут мигранты.

По словам Медведева, актуальным остается и вопрос документального подтверждения факта, что человек излечился от опасного инфекционного заболевания. "Как я понимаю, необходимость издания такого порядка все-таки существует, об этом коллеги говорят и из правоохранительных структур, и из других контрольных структур. Отсутствует именно форма специального медицинского документа, который в том числе распространяется и на иностранных граждан", - констатировал он, призвав участников совещания эти документы подготовить. В противном случае, по мнению Медведева, будет невозможно управлять этим процессом.

"Совместными усилиями нужно придать новый импульс реализации современной миграционной политики в стране", - заключил он, подчеркнув, что среди задач власти - добиться того, чтобы мигранты жили в нормальных условиях, работали в соответствии с российскими законами и соблюдали санитарно-эпидемиологические правила. Эта работа, подчеркнул Медведев, нужна не только для развития экономики, но и для сохранения социальной стабильности.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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