Того направила РФ официальный запрос по поставкам вакцины "Спутник V"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Того официально обратилась к РФ с просьбой о сотрудничестве по поставкам российской вакцины "Спутник V". Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Того Робером Дюссеем.

"Коллеги из Того уже обратились к нам с официальной просьбой о сотрудничестве в деле поставок этой вакцины. Необходимо принять некоторые действия, осуществить [нормативные] процедуры внутри Того, и как только это произойдет, мы будем готовы рассматривать уже практические шаги", - указал Лавров.

По его словам, российская вакцина зарегистрирована пока только в трех африканских странах - Алжире, Тунисе и Гвинейской Республике. "Чем скорее будет вакцина зарегистрирована [в Того], тем быстрее мы сможем определиться с поставкой", - продолжил Лавров. Он напомнил, что недавно состоялась видеоконференция между Российским фондом прямых инвестиций и Африканской целевой группой по приобретению вакцины от коронавируса, которая была сформирована Африканским союзом.

"Сейчас просто нужно закончить определенные административные процедуры, мы запустим процедуру регистрации. Мы с нетерпением будем ждать "Спутник V" в нашей стране", - отметил в свою очередь Дюссей.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.