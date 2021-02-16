Госдума расширяет круг многодетных родителей, имеющих право на отпуск в удобное время

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, расширяющий круг многодетных родителей, имеющих право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

Законопроектом предлагается увеличить с 12 до 18 лет возраст детей, при наличии которых у работников возникает право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. При этом указанное право может быть реализовано до достижения младшим из них 14 лет, уточняется в документе.

По мнению авторов инициативы, введение в 2018 году возможности самостоятельного выбора многодетными родителями, имеющих трех и более детей до 12 лет, удобного времени отпуска предоставило им "условия для более активного участия в воспитании детей и совмещения времени отдыха обоими работающими родителями". "Вместе с этим данная новелла поставила в неравные условия многодетные семьи, у которых старший ребенок достиг двенадцати лет", - отмечается в пояснительной записке.

Как в свою очередь отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ позволит многодетным родителям совместить время отпуска. "У семьи появится возможность провести время всем вместе", - подчеркнул политик.

Законопроект был внесен в Госдуму Заксобранием Ямало-Ненецкого автономного округа в июне прошлого года и принят в первом чтении в декабре. Документ получил поддержку правительства РФ.