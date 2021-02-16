На Украине подали документы на регистрацию вакцины от коронавируса AstraZeneca

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Документы на регистрацию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca поданы в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

"В Государственный экспертный центр Минздрава была подана заявка о государственной регистрации на Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения", - говорится в сообщении.

В Центре общественного здоровья подчеркнули, что днем ранее "Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и дала "зеленый свет" на использование этой вакцины во всем мире в рамках инициативы COVAX". Предварительно вакцина AstraZeneca, добавили в Минздраве, получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, Европейском союзе и Индии.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 января подписал утвержденный Радой закон, который позволит регистрировать привезенные на Украину вакцины от коронавируса в ускоренном порядке для экстренного применения. В документе содержится норма о запрете такой привилегии для российских препаратов.

Как сообщили во вторник в Минздраве, Украина получила информацию от COVAX о поставках вакцин от производителя Oxford/AstraZeneca в объеме от 2,2 до 3,7 млн доз в первом-втором квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Киев рассчитывает, что минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет на Украину до конца февраля.

Власти Украины ранее отказались от регистрации российских вакцин от коронавируса и ведут переговоры о закупках с другими производителями. В конце прошлого года власти сообщили о заключении договора на поставку более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, которая ранее уже тоже подала документы на регистрацию на Украине. Первые 700 тыс. доз вакцины должны были поступить в феврале, однако поставки, предположительно, перенесены на апрель.

Страна ожидает и поставки около 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer, а также компании Novavax в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения.