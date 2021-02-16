Госдума вводит штрафы за нарушения для физлиц и политобъединений, работающих как иноагенты

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект об административных штрафах за нарушения законодательства об иностранных агентах со стороны выполняющих такую функцию физических лиц и незарегистрированных политических объединений.

Согласно тексту, "распространение информации о физлице-иноагенте, а также производимых им материалов без соответствующей маркировки влечет за собой штраф для физических лиц от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей". Во всех случаях допускается конфискация предмета административного правонарушения.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) также дополняется положением, согласно которому аналогичные штрафы предусмотрены за распространение информации о некоммерческой организации или общественном объединении, которые включены в реестр иноагентов, без положенной по закону маркировки. Исключение составит информация, размещаемая в единых государственных реестрах и государственных информационных системах.

Ко второму чтению профильным комитетом по госстроительству и законодательству была рекомендована поправка, согласно которой санкции за упоминание НКО, физических лиц и общественных объединений из числа иноагентов без маркировки и распространение их материалов будут касаться только публикаций в СМИ, их сообщений в информационно-телекоммуникационных сетях

Согласно вносимым в КоАП изменениям, если физлица-иноагенты не представили в уполномоченный орган сведения о себе, которые предусмотрены законом, а также сделали это несвоевременно, в неполном объеме либо с нарушением установленного порядка, то им грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. За неисполнение физлицом, выполняющим функции иностранного агента, обязанности по указанию этого статуса в случаях, предусмотренных законодательством РФ, ему грозит административный штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.

Объединения с политическим уклоном

Если общественные объединения, которые функционируют без приобретения прав юридического лица, получают средства из-за рубежа и участвуют в политической деятельности на территории РФ, не представили в уполномоченный орган необходимые по закону сведения о себе или же представили их несвоевременно и не в полном объеме, виновные понесут административное наказание. Гражданам в таком случае грозит предупреждение или наложение административного штрафа от пяти тысяч до 10 тыс. рублей, должностным лицам - штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Кроме того, производство и распространение материалов общественным объединением - иноагентом, а также направление таких материалов в госорганы, органы местного самоуправления, образовательные или иные организации без указания, что они произведены этим иноагентом, повлекут наложение административного штрафа для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Предусмотрена и конфискация предмета административного правонарушения. Лица, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в общественном объединении - иноагенте, функционирующем без приобретения прав юридического лица, должны нести административную ответственность как должностные лица.

Административная ответственность также грозит учредителям, членам, участникам и руководителям общественного объединения, включенного в реестр иноагентов, а также лицам, входящим в состав органа такого общественного объединения, за производство материалов, связанных с осуществлением политической деятельности, а также их распространение, в том числе в интернете, без указания того, что материалы были произведены членом объединения - иноагента. Штраф за это составит 5 тыс. рублей с возможностью конфискации материалов.

Штрафы для членов НКО-иноагентов

Кроме того, санкции предусмотрены за производство, распространение в СМИ и интернете НКО-иноагентом материалов, их направление в органы власти, органы местного самоуправления и организации без соответствующей маркировки. Сейчас штраф для должностных лиц за это составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Эти суммы авторы предлагают сохранить, предусмотрев возможность конфискации предмета правонарушения. В нынешней редакции КоАП не сказано о необходимости маркировать материалы перед отправкой в ведомства и организации. Данная статья дополняется положением о штрафах за производство, распространение и рассылку немаркированных материалов для учредителей, членов, участников, руководителей, работников или членов органов НКО-иноагентов, которые занимаются политической деятельностью. Штраф для них составит 5 тыс. рублей с возможной конфискацией предмета правонарушения.

Также предложено скорректировать положение о грубом нарушении правил работы СМИ-иноагентом. Сейчас за это предусмотрены административные санкции для граждан, должностных и юридических лиц. Авторы предлагают сохранить штраф в размере 5 млн рублей только для юридических лиц.

Закон в случае принятия должен вступить в силу с 1 марта 2021 года.