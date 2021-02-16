Мурманская область и РАН будут сотрудничать в вопросах развития Арктики

МУРМАНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство Мурманской области и Российская академия наук (РАН) подписали соглашение о сотрудничестве и поиске новых научных решений для развития заполярной экономики и арктических территорий. Об этом во вторник сообщил ТАСС губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Мы сегодня заключили соглашение между Мурманской областью и Российской академией наук. В Мурманской области сегодня есть ключевая инфраструктура для развития региона. Это и Кольский научный центр с огромнейшим опытом, и крупнейшие высокотехнологичные предприятия, и уникальный льготный режим для инвестирования. Эти три составляющих позволяют рассчитывать на то, что наука будет активно участвовать в поиске новых решений, которые будут трансформироваться в технологии и обеспечивать рост экономики российской Арктики", - сказал Чибис.

Он подчеркнул, что сотрудничество с РАН позволит активизировать научную повестку в регионе, "дать возможность молодым ученым со всей страны, со всего мира делать так, чтобы Арктика была еще более доступна и полезна для развития нашей страны".

Президент РАН Александр Сергеев отметил, что академическая наука достойно представлена в Мурманской области, Кольский научный центр - один из крупнейших региональных центров РАН, он также занимается развитием новых технологий. Поэтому целью соглашения должно стать взаимодействие в вопросах научно-технической, инновационной, информационно-аналитической, экспертной деятельности, в том числе касающейся реализации программ и проектов региона в части социально-экономического и научно-технического развития.

"Мы видим, что есть много точек взаимного интереса и совместных дел тоже. Это очень важное и интересное соглашение для нас, это и вопросы, связанные с экологией, это вопросы, связанные с разведкой полезных ископаемых. Сейчас приходит время позаботиться о новой разведке, потому что все то, что было разведано в советское время, уже освоено. Мы обсуждаем и возможности поиска полезных ископаемых на шельфе, и возможность организации экспедиций из Мурманска, где базируется наш серьезный флот", - сообщил Сергеев.