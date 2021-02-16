Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно из-за эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на ее территории нового штамма коронавируса.

В Соединенном Королевстве складывается крайне сложная эпидемическая обстановка из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть до 70% более заразным. Кроме того, его летальность может быть выше на 30%. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило 4 января о введении карантина в Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют действующие на их территории ограничительные меры, однако в целом они соответствуют английским, что делает уже третий в королевстве карантин общенациональным.

В марте 2020 года РФ на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось летом прошлого года. Россия возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и Кубу. Также было формально возобновлено авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами, однако пока ни одна из авиакомпаний РФ не объявила о начале полетов в эти две страны. С 8 февраля возобновляется авиасообщение с Сингапуром и Грецией, с 15-го - с Арменией и Азербайджаном.