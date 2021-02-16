Путин обещал подумать о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания "Город трудовой доблести"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым рассмотреть вопрос о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания "Город трудовой доблести". Так он отреагировал на соответствующую просьбу главы региона.

На встрече, которая состоялась 16 февраля, Дегтярев отметил, что Комсомольск-на-Амуре является промышленным центром всего Дальнего Востока. Он добавил, что власти "отреагировали на обращение комсомольчан", которые собрали подписи и направили на имя главы государство ходатайство о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания "Город трудовой доблести". Врио губернатора попросил Путина "от имени всех жителей города поддержать [инициативу] и присвоить звание этому славному городу".

"Хорошо, надо подумать, обязательно рассмотрим", - отреагировал президент.

Путин согласился, что Комсомольск-на-Амуре - "действительно промышленный центр Дальнего Востока". "Город людей заслуженных и выполняющих задания страны на основных, можно сказать, направлениях - повышение обороноспособности, промышленность, - заметил глава государства. - Так что, безусловно, я понимаю, о чем идет речь. Рассмотрим самым благожелательным образом".