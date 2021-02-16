В Госдуме предложили расширить ответственность за разглашение данных о правоохранителях

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Законопроект, расширяющий основания для привлечения к ответственности за разглашение сведений о мерах безопасности в отношении должностных лиц правоохранительных органов, внесен во вторник в Госдуму. Его авторами выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Документ, текст которого размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента, предусматривает внесение изменений в статью 320 Уголовного кодекса (УК) РФ "Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа". Она подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо ареста на срок до четырех месяцев, а в случае наступления тяжких последствий - в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок.

Однако, обращают внимание авторы законопроекта, согласно действующей редакции этой статьи ответственность наступает лишь в случае, если разглашение таких сведений осуществлено в целях воспрепятствования служебной деятельности указанных лиц, что "не отвечает современным реалиям". "В частности, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные. Целями таких действий зачастую является не воспрепятствование служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, а иные устремления (корысть, месть, пиар и т. п.)", - указывают парламентарии в пояснительной записке к законопроекту. Они также констатируют, что факт разглашения таких сведений независимо от его цели "непосредственно влияет на эффективность осуществления лицами, подлежащими государственной защите, своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями, обеспечению общественной безопасности, представляет угрозу жизни и здоровью защищаемых лиц и их близких".

В этой связи законопроектом предлагается скорректировать диспозицию части первой статьи 320 УК, установив в ней "ответственность за разглашение сведений о применяемых в отношении защищаемых лиц мерах безопасности в случае, когда такое деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью". В случае вступления предлагаемых норм в силу разглашение таких сведений будет наказываться штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.