Дегтярев обратился к Путину с просьбой открыть пункты пропуска на острове Уссурийский

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил открыть пункты пропуска для пассажиров и грузов на острове Большой Уссурийский, по которому проходит граница с Китаем и где с 2013 года запрещено любое строительство.

"Мы подняли все ваши поручения и предлагаем к этому вопросу вернуться уже в этом году, но начать с малого - грузопассажирского перехода на территорию Большого Уссурийского, дабы активизировать и торговлю, и перемещение людей, потому что мы не имеем ни одного грузопассажирского перехода, имеем только один в аэропорту пограничный пункт в Хабаровске, в порту речном и в одном из районов Хабаровского края. Поэтому мы предлагаем и просим Вас поддержать этот проект и начать с малого, хотя бы с открытия пунктов пропуска для пассажиров и грузов с развитием в перспективе в том числе, может быть, и зон беспошлинной торговли, и, возможно, и сухого порта", - сказал глава региона на встрече с президентом РФ.

Дегтярев пояснил, что после того, как на остров был построен мост, работы на его территории были прекращены.

"Это, конечно, можно сделать. Но и в первом [предложение Дегтярева по созданию трансграничного проекта по сохранению реки Амур и включение ее в нацпроект "Экология"], и во втором случае обязательно нужны документы, предложения, оформленные в виде проектно-сметной документации", - ответил Путин, попросив уточнить, на какой стадии сейчас разработка необходимых документов.

Врио губернатора края пояснил, что властями региона "подготовлены письма, это находится в стадии проработки в российско-китайской комиссии".

Остров Большой Уссурийский расположен на реке Амур, по нему пролегает граница между Россией и Китаем, часть острова входит в городскую черту Хабаровска. После масштабного наводнения на Амуре в 2013 году любое строительство на острове запрещено.