Эксперт сообщил, что в Крыму рассчитывают на завершение засухи в 2021 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Засушливый период в Крыму завершится уже в 2021 году, запасы обмелевших водохранилищ полуострова могут начать восполняться благодаря выпавшему снегу, рассчитывает климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Рябов.

"Судя по началу, этот год обнадеживает. Количество осадков, которое выпало у нас уже за январь-февраль, значительно больше, чем выпало в прошлом январе и феврале. Эта тенденция вселяет надежду: если она сохранится в марте, существенное пополнение водохранилищ будет обеспечено. Но пока этого количества осадков очень мало, чтобы изменить ситуацию к лучшему в значительной степени", - сказал Рябов.

По его словам, с начала года в среднем по Крыму выпало две месячные нормы осадков. "Норма за январь и за февраль, можно сказать, выполнена. Но дело в том, что осадки, которые выпали в виде снега в горах, еще не начали таять, и пополнение поверхностных вод стоков еще пока не происходит. Наши речки как были пустыми, так и остались. Когда оно растает, какое-то поступление в водохранилища будет, и они немного пополнятся", - отметил Рябов.

По словам климатолога, анализ данных по осадкам в Крыму говорит, что такие засушливые и влажные периоды последовательно сменяют друг друга примерно через одинаковые промежутки времени (3-4 года). "За 20 лет, что прошли с начала XXI века, у нас было два максимума, когда увлажнение было очень высоким, и два минимума, когда Крым переживал очень серьезную засуху. Сейчас мы находимся во втором минимуме, мы достигли в 2020 году минимального значения по осадкам, и с 2021 года по статистике должно произойти увеличение количества осадков", - рассказал Рябов.

Жизнь по графику

Симферополь, где ситуацию с водоснабжением называют самой критичной, живет в ритме графиков подачи воды уже полгода. Из-за ежедневных отключений и включений воды в Симферополе стали чаще "рваться" трубы. Происходят отклонения от графиков. Еще одна проблема - после возобновления подачи вода бывает мутная.

"В настоящее время ситуация в целом стабилизирована, всплески увеличения мутности вызываются в основном при остановках и запусках подающих магистральных водоводов", - пояснили ТАСС в пресс-службе МинЖКХ Крыма.

Крымские коммунальщики начали использовать для поиска утечек в сетях лаборатории, оснащенные роботом и плавучей платформой. Новая техника позволила обнаружить крупные врезки и выставить штрафы предприятиям более чем на 40 млн рублей.

"Та машина, которая ежедневно работает на поиске скрытых утечек, выявляет по 2-3 скрытые утечки ежедневно. Это те аварии и повреждения, которые никто не видел и не знал, что они в этих местах есть. Такие повреждения выявляются на магистральном водоводе 1000 мм; после полного обследования этих водоводов, перейдем на внутриквартальные сети", - рассказал ТАСС заместитель генерального директора по эксплуатации предприятия "Вода Крыма" Игорь Данилович. Процент потерь в сетях Крыма сейчас снизился до 54% (в Симферополе - 53%), но самый оптимальны вариант - снизить его до 30%, отметил Данилович.

Ограничения сохраняются

Уже в марте в сети Симферополя планируют подавать максимальный объем артезианской воды. По окончании переброски воды из скважин, отметил Данилович, специалисты продолжат совершенствовать систему водоснабжения Симферополя. Однако график подачи воды в Симферополе пока сохранят. Сейчас обсуждается введение новых ограничений и в Алуште, где пока только снижают давление в сетях ночью, ввести график могут уже с 25 февраля.

"Надеемся на "небесную канцелярию", как говорится, что февраль-март дадут нам дополнительные осадки. Но, в случае отсутствия притоков в Изобильненское водохранилище, мы вынуждены будем вводить более жесткие графики подачи воды населению", - сказал Данилович.

Он добавил, что жителям Евпатории, Джанкоя, Красноперекопска, Керчи, Феодосии и Судака беспокоиться не стоит: в этих частях Крыма введение ограничений подачи питьевой воды не планируется.