Кабмин выделил 10 млрд рублей на помощь детям с тяжелыми заболеваниями

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минздраву России 10 млрд рублей на приобретение зарегистрированных в стране лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Направить бюджетные ассигнования <...> Минздраву России в размере 10 000 000 тыс. рублей в целях приобретения лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ, для конкретного ребенка с тяжелым жизнеугрожающим или хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, либо для групп таких детей", - говорится в документе.

Отмечается, что закупку лекарств осуществляет федеральный центр планирования организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о планах кабмина направить 10 млрд рублей на закупку лекарств для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Как уточнил премьер, это будет первый транш из 60 млрд рублей, которые предусмотрены на эти цели в 2021 году.