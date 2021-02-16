{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин выделил 10 млрд рублей на помощь детям с тяжелыми заболеваниями

Отмечается, что закупку лекарств осуществляет федеральный центр планирования организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минздраву России 10 млрд рублей на приобретение зарегистрированных в стране лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Направить бюджетные ассигнования <...> Минздраву России в размере 10 000 000 тыс. рублей в целях приобретения лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ, для конкретного ребенка с тяжелым жизнеугрожающим или хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, либо для групп таких детей", - говорится в документе.

Отмечается, что закупку лекарств осуществляет федеральный центр планирования организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о планах кабмина направить 10 млрд рублей на закупку лекарств для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Как уточнил премьер, это будет первый транш из 60 млрд рублей, которые предусмотрены на эти цели в 2021 году.

Теги
Россия
Минюст: Россия не освободит Навального в рамках обеспечительных мер в случае требования ЕС
В ведомстве пояснили, что в силу принципа субсидиарности ЕСПЧ не может подменять суд национальный, отменять или изменять его решения
Читать полностью